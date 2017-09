En medio de la espera de octubre, hay tiempo también para las ironías. "Cristina va a ser senadora, gane o pierda. ¿Cuando haya que discutir los fondos, va a estar con nosotros o con el reclamo de su provincia?", mete cizaña un hombre cercano a dos gobernadores del PJ. Y no falta la referencia a un hecho curioso: hablar de unidad después de no haberle dado la interna a Florencio Randazzo. El ex ministro no atiende el reclamo del kirchnerismo para allanarle el camino a la ex presidenta. Son facturas pendientes, también para después de las urnas.