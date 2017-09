También se halló que la empresa que consiguió el conchabo presentó dos presupuestos diferentes y se la contrató por el más caro. La empresa favorecida no tenía el certificado fiscal indispensable para contratar con el Estado. Y como si esta lista corta de irregularidades -porque son más- no fuera suficiente, no hay manera de demostrar que la contratada haya brindado el servicio.