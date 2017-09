El 63% de los encuestados aseguró que la justicia no combate en forma eficaz el narcotráfico, mientras que el 26% dijo que sí. El 11% no tiene una opinión formada. En lo que respecta al combate contra la evasión impositiva, el 65% sostuvo que la Justicia no es eficaz y el 17% que sí lo es. Un 18% evitó responder la consulta.