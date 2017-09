En pleno menemismo, TEBA propuso pagar al Estado un canon de 480 000 dólares mensuales, mientras que la segunda mejor oferta fue de apenas 260 000. Una vez adjudicada la licitación, Otero comenzó un proceso de desplazamiento de los socios originales hasta quedarse con todo. "Ladrón, tramposo, prepotente, un tipo de avería", así lo definió Eligio Bernardino Cuadra, quien fuera presidente de TEBA entre 1995 y 1998. Cuadra, uno de los accionistas desplazados por Otero, asegura que fue "estafado en más de 12 millones de dólares". "Ingresé a la empresa en 1994 comprando el 52 % del paquete accionario (…), cuando me retiré del negocio, este caradura organizó la estafa y nunca me devolvieron ni un centavo." Cuadra inició una demanda judicial contra Otero. Fue denunciado por la AFIP por evasión impositiva por un monto de 1 049 957 pesos. El juez en lo penal económico Marcelo Aguinsky lo llamó a indagatoria y ordenó su detención el 29 de mayo de 2000. No llegó a estar preso, pero en noviembre de 2003 fue procesado por la evasión de una cifra establecida, finalmente, en 987 155 pesos. Como Otero pagó lo que le debía al fisco, en 2004 fue cerrada la causa judicial.