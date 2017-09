— Yo diría buen formador de equipos, mucha ignorancia sobre cuáles son las raíces de Argentina; no me refiero a 1810 sino cuál es el entramado de la economía argentina y de la mentalidad argentina, que es muy complicada o distinta y que se remite a lo económico inmediatamente. Desconocimiento de eso. Su equipo es muy parecido a él y eso es malo, el equipo debería ser muy distinto a él, su equipo no aporta ningún conocimiento adicional. Me parece que al Gobierno le sobran explicadores de buena voluntad, digamos, que quieren explicar de buena voluntad, les sobra ineptitud, me parece que no tienen una aptitud, no mostraron una aptitud importante. Y con la presencia de Durán Barba y de la pureza PRO aparece lo peor de todo que es la incapacidad absoluta para imaginar frentes, frentes más amplios en la Argentina, y para decir si Argentina no crece hace seis años, si cada vez somos más porque crecemos al 1 y pico por ciento vegetativamente anual, ¿no? Si todas las cifras que están dando de crecimiento son negativas, porque dividirlas por la gente que creció te da negativo. Si ya fracasó la patria financiera, la bicicleta y encarar las cosas de la tasa del interés o el dólar, LEBAC o dólar, ¿por qué no consulta un poco más, por qué no llama a otros, por qué no explico mi programa económico? No explicó nunca el programa económico, se deduce siempre el programa económico, nadie se anima a decir "estas son las metas, aquí vamos", y hay que animarse. Hay que animarse para que se pueda criticar y para que se pueda controlar. Yo creo que su proyecto económico es completamente equivocado y tengo miedo de su proyecto político en cuanto a que crea que con el 35 por ciento, supongamos que saque una cifra parecida, puede hacer el modelo de Argentina que quiere sin consultar.