Varios funcionarios y algunos legisladores del oficialismo debieron darse, esta semana, a la tarea de revisar en detalle la versión taquigráfica de la larga y tensa presentación de Patricia Bullrich en el Senado por la desaparición de Santiago Maldonado. La frase buscada alude a que el Gobierno "no descarta ninguna hipótesis" en la investigación del caso. No es mucho, apenas un reflejo de la intención de recomponer la imagen inicial dejada por la ministro, que dedicó su mayor énfasis al resguardo de la Gendarmería. Correr a Bullrich del foco principal en este terreno y protegerla, según añaden algunos, para matizar la decisión, es parte del intento oficialista de reposicionarse luego de no advertir de entrada la gravedad del hecho, en términos institucionales, y su impacto político. No es el único dato: también decidió no ahorrar en negociaciones para evitar conflictos en días tan sensibles como los que corren.