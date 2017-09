— Estoy de acuerdo. Las democracias hegemónicas no nacen porque hay un líder perverso que las usa para tomar el poder, si no que nacen cuando hay un problema de marginalización en el que no integra ni representa a un sector social importante. Muchos sociólogos argentinos hablan de esto como las "clases disponibles" que quieren tener su participación en la renta nacional de un país rico, como lo es Argentina. Y Perón llega y empieza a hablar con un discurso que tiene sentido. Mira a los "cabecitas negras" y a los descamisados, que "no existían", y al mirarlos y hablarles "pasan a existir". Es una nueva cultura que se refuerza a partir de sindicatos muy controlados y beneficios sociales.