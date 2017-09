En su acusación, el fiscal Gerardo Pollicita incorporó otras seis personas a los que ya habían sido acusados por Alberto Nisman, en 2015, de participar del plan criminal para encubrir a los supuestos autores del atentado a la AMIA. Se destaca la ex procuradora del Tesoro Angelina Abbona, el ex funcionario del Ministerio de Justicia y de la AFI Juan Martín Mena y cuatro ex funcionarios de la Cancillería. Se suman a la ex presidenta Cristina Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman y otras seis personas. En total son 14 pedidos de indagatoria, que ahora deberá resolver el juez Claudio Bonadio.