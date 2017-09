En este punto, desmintió que el rol de la Comisión de la Verdad fuera concluir que los iraníes no tenían nada que ver con el atentado: "Tenía un objetivo que era proponer dos miembros por cada estado, Argentina e Irán, y uno de común acuerdo que oficie de presidente. Esa comisión iba a analizar el caso y a hacer recomendaciones a los Estados, que nada tenía que ver con la causa porque es ilegal, no se podría haber hecho de otra manera. El Ejecutivo nunca puede tomar una decisión por sobre la justicia argentina, por lo tanto no tiene nada que ver el desarrollo de la causa penal con una Comisión de la Verdad que pretendían constituir ambos Estados. No tiene ninguna gravedad esa comisión".