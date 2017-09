Cuando le preguntaron si veía posibilidades de que Cristina regrese al poder contó su experiencia como asesor de la campaña de Francisco De Narváez, "no creía que podía ganar y nosotros con Santiago Nieto le dijimos ese día que ganaría por tres puntos, algo que le parecía imposible que fuera cierto". "Pero al otro día me preguntaron si el kirchnerismo estaba muerto, y yo dijo que no, que tenía posibilidades de ganar en el 2011. La verdad que a Mauricio (Macri) no entendió que yo dijera eso".