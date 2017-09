10. En enero de 2011, Héctor Timerman viajó a la ciudad siria de Alepo, donde se reunió en secreto con su par iraní, Ali Akbar Salehi, a quien le hizo saber que el gobierno argentino estaba dispuesto a renunciar a la investigación del caso AMIA y a cualquier reclamo de cooperación y justicia, con tal de provocar un acercamiento geopolítico y restablecer relaciones comerciales entre ambos estados. El canciller iraní Salehi se lo comunicó al entonces presidente Ahmadinejad. Dijo Nisman en su denuncia "es la primera vez que un estado agredido implora a un estado agresor que firme un acuerdo por el cual les otorgará impunidad a los agresores". Así comenzó un período de negociaciones secretas que se extendió hasta septiembre de 2012. Avanzadas las tratativas donde se gestó el encubrimiento y el plan de impunidad de los iraníes, Cristina Elisabet Kirchner oficializó las reuniones. El 27 de septiembre de 2012, ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, la entonces Presidente anunció que la República Islámica de Irán había expresado su voluntad de negociar por el caso AMIA. En aquella oportunidad -y por primera vez- no invitó a las instituciones comunitarias judías a formar parte de su comitiva. La ex Presidente les dijo a los familiares de las víctimas que no iba a tomar ninguna resolución respecto de la propuesta de Irán sin antes consultarlos. Fue sólo una puesta en escena para hacer creer que las negociaciones se iniciarían entonces, cuando ya llevaban -al menos- un año y medio. El 27 de enero de 2013, se dio a conocer en Adis Abeba, Etiopía, la suscripción del Memorándum de Entendimiento con la República Islámica de Irán sobre los temas vinculados al ataque terrorista a la sede de la AMIA. El pacto de impunidad denunciado por el fiscal Alberto Nisman estaba sellado.