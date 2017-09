La intención también es presionar en Corte Penal Internacional y al gobierno de Maduro. "Queremos trabajar. No queremos ser unos magistrados huidos porque no cometimos delito y porque fuimos elegidos por la Asamblea Nacional. No somos magistrados de la oposición sino del pueblo venezolano", destacó este juez, que denuncia otras atrocidades del régimen de Maduro: más del 85% de los magistrados no tienen estabilidad ya que son brazos políticos del gobierno venezolano que permanentemente se recambian a gusto del presidente.