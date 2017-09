– ¿A qué se refiere cuando dice que la ciudadanía no se involucra con los juicios orales y públicos?

– A veces uno nota que sufre un desgaste, un descreimiento, que conlleva un tiempo y entonces muchas veces no se logran los resultados deseados, porque, o faltan testigos o directamente no hay. Pero hay mucho interés en la participación ciudadana. El avance que tuvo en la provincia de buenos aires el juicio por jurado, se debe a la participación de la sociedad, por eso instamos a que realmente la gente pueda participar. Creo que en el mejoramiento integral, la participación ciudadana es vital.