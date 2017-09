Gils Carbó, por otro lado, se refirió a las críticas que recibe por parte del presidente Mauricio Macri, que en más de una ocasión pidió su renuncia. Consideró que se encuadra dentro de "patrones de violencia de género". "Son declaraciones políticas a las que me he referido en otras oportunidades y no me parece que hoy, con este motivo del acto, sea un momento de reproducir patrones de violencia de género", expresó.