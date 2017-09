La Justicia chavista aplazó la audiencia a Lilian Tintori tras la confiscación de dinero personal

Su abogado, Juan Carlos Gutiérrez confirmó que el juzgado no abrió sus puertas este martes y que hasta el momento no se anunció una nueva fecha. Denunció, además, que la defensa hasta el momento no tuvo acceso al expediente, por lo que desconoce los cargos contra la activista venezolana