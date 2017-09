Sobre este punto se refirió el abogado Álvaro de Lamadrid, uno de los candidatos a diputados nacionales de Evolución, en una nota de opinión publicada por este medio. "El kirchnerismo no puede ser segunda fuerza en CABA. Esta ciudad, faro del progresismo, el pluralismo y la tolerancia, no puede dar un espaldarazo a la ex Presidente CFK, eligiendo a sus representantes en el distrito como segunda fuerza, dándoles una guarida y un refugio político. Daniel Filmus es Cristina Kirchner".