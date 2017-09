Un rato después, aparecía en la misa por Santiago Maldonado en la que la mamá de Tatiana Pontiroli, víctima de la tragedia de Once, se acercó a la ex Presidenta y la llamó "asesina". "Es el riesgo", admiten cerca de la ex jefa de Estado los que priorizan el efecto positivo que genera su presencia sobre algunos momentos incómodos,aunque seguramente no todos están de acuerdo.