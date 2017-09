La situación procesal del dirigente gremial Omar "Caballo" Suárez se complica con una nueva denuncia en su contra, que llega hasta el ex número dos del Ministerio de Planificación y otrora mano derecha del ex ministro Julio De Vido, Roberto Baratta, y al ex secretario de Energía, Daniel Cameron, entre otros ex funcionarios kirchneristas del círculo íntimo del actual diputado nacional del FpV.