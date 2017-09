En este informe se listan 33 hechos donde fácilmente se observa que la violencia fue in crescendo. Análisis más recientes hablan de 72 hechos de violencia, aunque si se les suman los incendios en Neuquén, El Bolsón y Ciudad de Buenos Aires del viernes último, ya existen 80 hechos de violencia perpetrados por este grupo minoritario de mapuches y amigos de mapuches que, por alguna razón que tal vez tengan pero tal vez no, creen que la violencia es la vía para resolver sus reclamos. Un grupo que no reconoce a ninguna de las instituciones del Estado, ni la Justicia, ni la Gendarmería, ni la Policía, ni el Gobierno.