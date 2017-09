-¿Es decir que la oposición no tiene margen para hacer locuras en el Congreso?

-Creo que la oposición lo pagaría muy caro con la gente. Hay un click en esta segunda transcisión democrática que se hizo. La gente no quiere volver al pasado. Y si la oposición machacó sobre la economía de una manera tan dura y catastróficamente y la gente sabe que en algun sector esta afectada pero igual le dio un voto de confianza al gobierno, la oposición va a tener que usar mucho la imaginación. Estamos ante un desafio de la politica, la dirigencia gremial y los empresarios de construir una agenda de diez puntos centrales independientemente de quién sea el próximo presidente. Independiente si sea Macri o no sea Macri. Porque los problemas no se resuelven con el que viene sino con el ahora. En este sentido el peronismo también va a tener muchos perfiles en su etapa de reorganización. Creo además que hay una lógica de necesidad de gobernabilidad entre los gobernadores y el Poder Ejecutivo. El gobierno tiene una gran predisposición al diálogo y el presidente no está con los ojos vendados. Sabemos que no podemos vivir con endeudamiento permanente pero tampoco con deficit eterno. Eso implica una responsabilidad no solo de la Nación sino también de las provincias y los municipios.