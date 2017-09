A través del pasillo central, la mujer empezó a aproximarse al lugar donde se ubicaba la ex mandataria. "Cuando caminé pensaba las catorce horas que me hicieron buscar a mi hija cuando en el juicio salió que a las 11.30 ya sabían que había 52 fallecidos. Y yo seguí buscando a mis hijas por los hospitales. También pensé cuando Crescenti (titular de SAME) declara en el juicio y dice que en el vagón había 20 cm de sangre y que le era imposible fijarse y rescatar los cuerpos. También pensé el abandono que la señora hizo como Estado en ese momento".