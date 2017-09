Y además, yo creo que el Derecho debe dar respuestas a los hechos nuevos que se generan. Fijate vos lo que está pasando con los atentados terroristas en Europa, esta modalidad nueva de agarrar un auto y atropellar a un montón de gente. Es decir, el Derecho esto obviamente no lo previó, es decir, el que hizo nuestro Código Penal podía prever el robo, la violación, el estupro, el homicidio, pero este tipo de delitos que cometen ciertas células terroristas jamás los pudo haber previsto. Es necesario que el Derecho dé respuestas a estos hechos que se generan. Así que creo que es necesario dar esta discusión y yo siempre hago una analogía, si bien no son iguales encontramos ciertas similitudes entre los que, a mi juicio, fueron los dos juicios más grandes que tuvo la historia judicial argentina. Uno, sin lugar a dudas, fue el Juicio a las Juntas, a mí no me cabe ninguna duda que ese juicio marcó un hito no solo en la Argentina, en la historia jurídica argentina, sino en la historia jurídica de Latinoamérica y mundial. Alfonsín para que no haya impunidad necesitó también generar debates parlamentarios y modificar el Código de Justicia Militar, de lo contrario no hubiésemos podido juzgar a ninguno de los represores. Sin duda en el juicio de la AMIA estamos en un caso, yo no digo igual por la dimensión que han tenido uno y otro pero hay ciertas analogías, si nosotros no damos una discusión y avanzamos en la necesidad de modificar nuestras normas procesales, también vamos a tener impunidad como hubiese habido si no hubiésemos modificado el Código de Justicia Militar. Y es más, algunos que critican este proyecto de ley dicen que, aun en el caso de que fueren condenados los iraníes, Irán jamás va a entregar a los responsables. Con lo cual dicen, entre comillas, que va a haber impunidad. Puede que Irán nunca los entregue. Y también en esto hay cierta similitud con lo que ocurrió con el juzgamiento a los militares represores; porque cuando se dictaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hubo una discusión muy interesante en los Tribunales Federales argentinos, sabían que después de que esas leyes avanzaran no los iban a poder condenar. Y la discusión fue qué hacemos, ¿terminamos acá las causas o llegamos a dictar sentencia aunque no podamos condenar a nadie? Y decidieron seguir con las investigaciones y dictar sentencias, aunque no pudieran condenar a nadie, porque las víctimas tenían derecho a saber qué pasó.