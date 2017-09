"Sra. Presidenta no todas las víctimas de la tragedia de Once pensamos igual. Por ese motivo hay querellas con distintas opiniones que en democracia no tiene nada de malo. Yo respeto la de los demás y espero que respeten la mía. Ud. me atendió como a todos y nos ofreció ayuda en uno de los peores momentos de mi vida. Pero sin prensa. Algo que quedó entre Ud y los que ahí eso tuvimos", escribió Raúl García, padre de Alberto, un ingeniero en Sistemas que murió en el accidente a días de que naciera su hijo, y una de las 51 víctimas del accidente.