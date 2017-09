"Gobernador, no tiene nada de qué preocuparse, mi compromiso con los tucumanos es total", lanzó. Y detalló: "Esta es mi séptima vez en Tucumán en 19 meses de gobierno. Me ocupé personalmente de que se le abra el mercado de limones en los Estados Unidos, también me ocupé de que los productores de caña tengan el equilibrio que necesitaban para tener inversiones", introdujo Macri.