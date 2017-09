Para finalizar su exposición, intentó dar por tierra con una de las acusaciones del fiscal Taiano: que se pudo haber dividido la coima entre los funcionarios de la Procuración. Gils Carbó dijo: "Quiero decir que me parece risible la hipótesis de que me pueda haber repartido los beneficios de la comisión indebida que figura que cobró Thill, quien supe tiene en su cuenta la mitad de esos fondos. Es risible que se pretenda que me repartí esa otra mitad con Bellingi y otros funcionarios de la Procuración. Fui doce años fiscal de la Cámara Comercial, donde pasaron por mis manos asuntos de miles de millones de dólares. Seis meses antes de asumir como procuradora, me mudé. Vendí mi departamento en Belgrano y con esa plata y 30 mil dólares más que tenía ahorrados, me compré una casa en Villa Ortúzar, que tenía buen precio, porque a mi alrededor, en m manzana, hay dos o tres asentamientos precarios, de muchas familias, así como en las manzanas circundantes. Mi auto es del 2006, un Peugeot 307, que no me he tomado el trabajo de cambiar. Mi patrimonio y mi trayectoria es ampliamente conocida".