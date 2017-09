El titular de la ADC también aseguró que no hubo implementación de programas educativos alternativos, luego de que el fallo de la Corte provincial de Salta así lo ordenara para los chicos y familias que no optaran por no recibir instrucción religiosa. "No cambió nada. No hay programa alternativo, pero también impugnamos el remedio que ofreció la Corte salteña, porque eso conlleva a realizar una clasificación entre los alumnos según su religión", sostuvo.