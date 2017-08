En diálogo con distintos medios, Martínez Rojas dijo que tiene documentación que involucra al ex titular de la AFIP Ricardo Echegaray, al ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y a la propia ex presidente Cristina Kirchner con los delitos de lavado que le imputan. Dijo que quiere declarar como arrepentido pero para hacerlo tiene que presentarse en la justicia.