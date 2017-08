Gils Carbó contó detalles de su versión del procedimiento a través del cual la Procuración adquirió el edificio, y aseguró que el proceso empezó antes de que ella asumiera el cargo, en agosto de 2012. Además, contó que "cuando asumo, ya me habían informado la existencia de esa partida de $30.000.000 y también me habían informado que debía utilizarla antes de fin de año porque si no caducaba la asignación presupuestaria".