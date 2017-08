El primero fue Zurita, quien estaba a cargo del área de Administración, donde fue designado Bellingi como coordinador . El funcionario de carrera de la Procuración también explicó cómo fue que el edificio llegó ser presentado: "Lo que seguro afirmo es que ese edificio no salió del relevamiento hecho por Arquitectura, no salió de nosotros, de la línea. Ese inmueble lo trajo Bellingi. A mí fue el licenciado Bellingi quien me invitó a conocerlo". Y sobre la visita de Gils Carbó dijo que "Si bien no me consta, se nos dijo que sí, que (Gils Carbó) había ido con una comitiva en el mes de enero. No me consta porque yo no estuve presente. No recuerdo si eso me lo contó el licenciado Bellingi o la propia Jaureguiberry".