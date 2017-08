"Es una actitud desubicada. Cuando una vida humana está en juego no se puede meter a la política ni armar un acto donde se acusa a las fuerzas de seguridad sin pruebas. Están prejuzgando. Si bien no es un juzgado competente, llama la atención que un juez participe de un acto de esta envergadura, porque no se condice con la seriedad con la que se tiene que manejar nadie en el Poder Judicial", sostuvo el reconocido abogado.