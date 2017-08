El candidato a senador cerró el ciclo 'Diálogo con los candidatos' organizado por el Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp) que presentó Adrián Whertein y realizó el fundador de Infobae, Daniel Hadad. Precisamente su entrevistador preguntó a Bullrich si no mencionaba a la candidata de Unidad Ciudadana por consejo de Jaime Durán Barba. Respondió que no, que el ecuatoriano les pide "sé vos mismo" y que nunca personaliza porque "no fue sólo una persona" responsable del pasado. Pidió incluso "hacernos cargo todos" aunque pareció referirse más a ex funcionarios porque "cuando no se hace ningún reconocimiento de la responsabilidad, se hace más difícil". Aunque se mostró dispuesto a un debate, sonrió y se mostró escéptico de que eso ocurra: "Hay muchas preguntas para contestar, cuando estuviste a cargo de un país y 25 años de una provincia por lo menos contestate tres preguntas", advirtió en su presentación.