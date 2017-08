Esa dificultad contrasta con otros hechos. Desde el momento mismo de la denuncia, cuando aún no había transcurrido suficiente tiempo para llegar a una conclusión, el Gobierno aclaró que Gendarmería es inocente. Luego, informó sobre la existencia de un grupo mapuche cuasiterrorista, que recibe entrenamiento de la guerrilla colombiana y vinculó al desaparecido a ese grupo. O sea, sembró datos gracias a los cuales la víctima, lentamente, pasó a la situación de culpable. Encima, todas esas informaciones son difíciles de comprobar –es cuestión de creer o no, son algo que alguien dice– pero son útiles para desviar el tema central, esto es, que Santiago no aparece y que el Gobierno no logra explicar ni dónde está ni por qué desapareció.