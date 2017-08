Scandura sostuvo en su apelación que Taboada de Piñero supo que cometía delito: "Además hemos argumentado que no resulta creíble que la Sra. Taboada de Piñero no haya advertido la falsedad de la firma estampada en la fotocopia del DNI n° 16.012.714 perteneciente al Sr. Amado Boudou ya que tuvo a la vista el trámite al menos en tres oportunidades. Sostuvimos que no es posible entender que la certificación efectuada en esa copia escapaba a su conocimiento ya que no sólo visualizó estas fotocopias del DNI al inicio del trámite el día 24 de enero de 2003, sino que también revisó toda la documentación al momento de la "toma de razón" cuya constancia figura en el apartado "n" del formulario 08, la que fuera suscripta con fecha 14 de febrero de 2003. Es decir casi un mes después del inicio, con toda la documentación y lo actuado en el legajo B. Esta circunstancia fue corroborada tanto por Junco Navarro como por Mirta Sánchez en sus declaraciones testimoniales prestadas en esta audiencia. Es más, Junco Navarro al describir los pasos que se siguen para este tipo de trámites dijo que si se advierte que las firmas difieren con las originales se debe indagar qué pasó en ese trámite antes de darle el visto bueno definitivo. Es decir que siempre se verificaba la estampa de las firmas en las copias de los documentos adjuntados a los legajos. Por último agregamos que el trámite fue observado así que también se podría decir que hubo una tercera oportunidad para revisar todo".