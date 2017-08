Según el informe del programa, Florenza aseguró que se hospedó en el Hotel Waldorf pero sólo durante pequeñas estadías para "asistir a cursos de traumatología o para ver la Copa Peugeot de Tenis". "De ninguna manera me alojé durante tanto tiempo sin volver a mi casa de Paraná junto con mi familia", sostuvo. Consultado sobre si entonces sabía quiénes eran los dueños del hotel, dijo: "No estaba al tanto de quienes eran las autoridades. Para mí se trataba de un lugar cómodo aunque de esta gente ya no me sorprende nada".