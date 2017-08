Vidal es el encargado de presentarla en sociedad: "Creemos en la política como herramienta transformadora de la realidad, con principios compartidos que tienen que ver con haber nacido, vivido y votado siempre en democracia, y que nos hace mirar la Argentina desde un lugar distinto". Yeza apoya esta presentación y le suma un poco de picante: "Nos dimos cuenta que teníamos una responsabilidad, que no es sólo el gobierno de turno que tenemos hoy, sino que haya una continuidad en el tiempo, pensamos en una alternancia democrática y no en la eternización en el poder. Yo me acuerdo cuando La Cámpora planteaba una Cristina por 99 años… estamos muy lejos de eso".