El escrito recuerda el apoyo que hiciera Carta Abierta a Randazzo en 2015, cuando aún no se había dirimido la candidatura de Daniel Scioli y el ex ministro buscaba su postulación. Tras plantear una autocrítica por cómo se conformaron las listas en 2015 y 2017, los intelectuales pidieron dejar de lado las diferencias y respaldar a la ex Presidente.