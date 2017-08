El ex senador de la UCR, Ernesto Sanz, aseguró hoy que al kirchnerismo "no se lo puede dar por muerto", aunque afirmó que "como organización no tiene posibilidad alguna de construir mayoría", tras evaluar los resultados de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) celebradas el pasado 13 de agosto.