Antes de ir a Casa Rosada, habrá pasado por las oficinas que el Ministerio de Seguridad tiene en la calle Gelly y Obbes, donde tiene previsto reunirse con la ministro Patricia Bullrich y la número dos de Agencia Federal de Investigaciones (AFI), Silvia Majdalani. Se adelanta que la discusión será subida de tono. Malcorra quiere que los participantes de la cumbre no tengan que solicitar visas especiales (on arrival) y tanto Bullrich como Majdalani están convencidas de que no se puede evitar ese paso, dadas las condiciones de seguridad en el mundo.