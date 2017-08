En tanto, el hermano del artesano negó haberse contactado con el presidente Mauricio Macri y aclaró que, en principio, no espera tal encuentro: "No solicité ninguna entrevista con Macri y tampoco él se contactó conmigo. Tampoco espero que lo haga, salvo que me diga 'lo tengo a Santiago acá tomando unos mates, vení a buscarlo'. Sería el único marco en el que me podría reunir con él".