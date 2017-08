"¿Que me aparte? Ahora que se metieron conmigo, voy por todo. ¡Yo de este barco no me bajo ni en pedo! A mí me conviene que él esté más adentro que afuera". Liliana Costa estaba enfurecida. La charla se dio ante un emisario de Lázaro Báez, que trataba de unir a la familia y que la visitó, a comienzos del 2017, en su casa en el country Ayres del Pilar para sugerirle que diera un paso al costado en el manejo económico de Austral Construcciones y en su asesoramiento legal.