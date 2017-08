—Tengo más. La identidad peronista tampoco es algo tan fuerte. Estamos en tiempos donde se miden hasta los sentimientos. ¿Ustedes vieron algún acto importante, en las últimas elecciones, donde se cantara la marcha peronista, o donde se ubicara en un lugar destacado a las imágenes de Perón y Evita? ¿Algún candidato se mezcló con los sindicatos? ¿Sonaron bombos en algún lado? Si nada de eso ocurre es porque los equipos de campaña consideran que el sentimiento peronista no suma votos. Y si no suma votos, es porque es débil. Si no hay identidad, y si no hay partido político, ¿cuánto tardará…?