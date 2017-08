Imposible saber cuál hubiese sido el resultado bonaerense del domingo pasado si Cristina Kirchner hubiera tenido enfrente a Elisa Carrió en vez de Esteban Bullrich. El oficialismo tal vez habría obtenido un puñado más de votos que los que cosechó en este virtual empate técnico que arrojó el opaco escrutinio provisorio. Imposible conocer ahora qué hubiera pasado si María Eugenia Vidal no hubiese cargado la campaña sobre sus espaldas: es probable que, en ese hipotético escenario, la ex presidente habría aventajado por varios puntos al ex ministro de Educación. Hubiese sido, en ese caso, una dura derrota.