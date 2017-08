— Me parece que fue una bocanada de aire fresco. Se rompió ese mito de que hay un gobierno de Cambiemos que únicamente prioriza sectores privilegiados de la sociedad. Creo que el resultado fue un acompañamiento muy contundente, muy potente. En provincias con distintos tipos de matices, provincias con manejo feudal donde la lógica del aparato no pudo imponerse y la racionalidad y el sentido común dieron un salto de calidad; y me parece que esto es muy bueno para la Argentina. Y en segundo lugar porque yo creo que sinceramente fue un voto de esperanza para un gobierno que la gente sabe que transita un camino de dificultades. La gente valoró mucho la verdad, es decir manejarnos con la verdad, terminar con la mentira, con esta historia de falsos relatos que se pagan muy caro. Y hubo un fuerte acompañamiento creo yo a un gobierno que apostó a la transparencia. Y un mensaje también a los que se encierran en el pasado corporativo.

Voy a contarte una anécdota. Yo estaba en el extremo oeste de mi provincia, en la localidad de Ingeniero Juárez, cuando se discutía en la Cámara de Diputados la exclusión o no de Julio De Vido. Y a mí me sorprendió que en todos los locales comerciales a la noche, en locales chiquitos, en plena avenida, todo el mundo estuviera expectante de lo que ocurría en el Congreso. Eso es muy fuerte. Es decir, que los vecinos estén pendientes de lo que puede pasar para la exclusión de un miembro por inhabilidad moral, porque no puede estar en el cuerpo. Yo dije "Acá la Argentina comenzó a ganar, más allá del resultado la Argentina comenzó a ganar". Y esas cosas se han puesto en juego en la elección de las primarias.