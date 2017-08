"No tenemos ninguna denuncia formal y seria respecto de que haya funcionado mal el escrutinio provisorio. No hay ninguna denuncia efectuada por los fiscales partidarios que veían cómo se llevaba adelante la carga del provisorio. La única denuncia es que se cargó tarde, y no es cierto", enfatizó Pérez, respecto de los cuestionamientos surgidos sobre todo desde el kirchnerismo bonaerense.