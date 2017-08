—Usted siempre se propone como "piloto de tormentas".

—Voy a ser el piloto de tormentas del partido. Es un compromiso que me he tomado. Es una misión y yo soy hombre de misiones. Goberné veinte años en función ejecutiva. Ya no lo voy a hacer más. Sólo me voy a ocupar del partido, con los gobernadores, para ser competitivo en las elecciones de 2019.