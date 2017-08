Empezaron con un grupo de Facebook, una campaña para juntar firmas en la plataforma change.org y la difusión del mensaje en los medios bajo el lema #Luzparaellos. "Pedimos una ley, nos escucharon varios diputados, entre ellos Pablo Castagnetto, y con la unión logramos que se aprobara". Sin embargo, la ley todavía no está reglamentada. "Si no se reglamenta la ley no tiene la utilidad que debería tener, ese 1% que falta es casi tan importante como toda nuestra lucha", alertó Stefanizzi.