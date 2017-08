El 22 de febrero de 2012 el tren chapa 16 de la línea Sarmiento corría por la vía de Moreno a Once. La formación, que estaba conformada por ocho vagones, circulaba sin un compresor –necesario para darle aire al sistema de frenos- y con otro en estado inoperante. Venía con "freno largo", es decir, que necesitaba mayor distancia para frenar. La cabina del conductor no tenía un velocímetro, por lo que el "motorman" tenía que calcular "a ojo" la velocidad que traía para aplicar el freno. La formación salió de la estación Caballito a las 8 y 23 con destino a la estación de Once, a la que llegó a las 8:28. En ese trayecto, el tren venía a una velocidad de 72 kilómetros por hora. Al ingresar a la estación terminal, cuando se encontraba a 300 metros del paragolpe, la marcha de la formación bajó a 20 km por hora y a esa velocidad –a las 8:30- impactó contra el parachoque de la estación, que no tenía su sistema hidráulico en funcionamiento. Murieron 51 personas y 789 resultaron heridas.