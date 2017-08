No era Marcelo Tinelli ni tampoco una estrella superstar. Era el Jefe de Gabinente Marcos Peña en el anfiteatro del segundo piso de la sede central de la ANSES de la calle Córdoba. Jubilados que habían ido al acto le pedían sacarse fotos mientras él pronunciaba correctas palabras de agradecimiento. "Estoy muy sorprendido y contento por estas muestras de afecto porque ustedes son el sector más postergado de la población y a ustedes los gobiernos anteriores no los tuvieron en cuenta", decía con una sonrisa mientras les contaba también el resultado de la operación a Mauricio Macri. Más de 150 jubilados viajaron desde distintos puntos de la Ciudad y de la provincia de Buenos Aires, convocados por el Director Ejecutivo de la ANSES, Emilio Basavilvaso. Tal como estaba previsto, Peña les anunció el aumento del 13,3 % que cobraran los integrantes de la clase pasiva desde el próximo 1 de setiembre. Se lo vio incluso emocionado. El acto duró menos que extensa 'sesión' de fotos. Sólo quedó la duda de cómo sacaron el cálculo del 13%, la composición de la fórmula allí no se explicó.