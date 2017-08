En el marco de la provincia de Buenos Aires, Rodríguez Larreta dijo que "muchos de los que votaron a Massa, a Randazzo y a otros candidatos coinciden en que no quieren volver para atrás". "No quieren volver a D'Elía, no quieren más la agresión y la violencia como forma de hacer política en la Argentina", agregó. "Estoy convencido e que muchos de ellos nos van a acompañar", analizó de cara a las elecciones de octubre.