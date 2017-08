Uno de los abogados de la asamblea de vecinos Jáchal No Se Toca, Diego Seguí, consideró que "los ocho acusados son perejiles". E indicó: "Nosotros pedimos la indagatoria de (el ex ministro de Minería, Felipe) Saavedra y nunca la pidió el juez, pedimos la indagatoria del (ex secretario de Gestión Ambiental y Control Minero, Marcelo) Ghiglione y no la solicitó nunca y a Guillermo Caló, ex CEO de Barrick, que tampoco llamó a indagatoria el juez (Pablo) Oritja".